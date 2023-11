Orientul Mijlociu: proiectele Greciei rescriu harta energetică a sud-estul Mediteranei, după războiul Israel-Hamas Peisajul energetic din sud-estul Mediteranei este rearanjat dupa razboiul Israel-Hamas, Grecia și Cipru cautand o poziționare strategica in tranzitul și exploatarea resurselor regiunii, scrie energypress.gr. Deși incertitudinea va umbri pentru mult timp, investițiile se mișca, iar Atena și Nicosia cauta sa fie noile cai energetice ale Israelului catre Europa. Managerii companiilor grecești care urmaresc indeaproape evoluțiile din zona de razboi, in timp ce activitațile lor multinaționale cu Israelul sunt implicate, subliniaza lui Vima ca „tabla de șah din regiunea bogata in resurse energetice… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar mare de avioane și trupe americane au fost transferate la bazele de la Souda, Elefsina, Anchialos și Creta din Grecia, precum și in Cipru, in timp ce in zona patruleaza și doua portavioane. Inca din ziua urmatoare atacului Hamas asupra Israelului, adica incepand cu 8 octombrie, au inceput…

- Armata israeliana a anunțat, luni, 23 octombrie, ca a lovit aproximativ 320 de ținte din infrastructura Hamas și Jihadul Islamic Palestinian din Fașia Gaza. De partea cealalta, ministerul Sanatații din Gaza a declarat ca 436 de oameni și-au pierdut viața, in ultimele 24 de ore, pe masura ce raidurile…

- Marele plan al Greciei pentru da lovitura in Europa: ce vrea sa faca Atena pentru a crește economia!Guvernul conservator al Greciei lucreaza la un plan de integrare a sute de mii de migranti fara acte pentru a acoperi penuria de muncitori in agricultura, constructii si turism, au declarat miercuri oficiali…

- Dupa 13 ani, Filarmonica Pitești organizeaza un nou masterclass internațional de dirijat orchestra. In perioada 4 – 10 septembrie, Filarmonica Pitești și Asociația „Suonarte” desfașoara „Romania 1st International Conducting Masterclass & Competition with Maestro Michalis Economou”. Cursul se va finaliza…

- Estul Mediteranei a produs descoperiri majore de gaze in ultimul deceniu, mai ales in largul Israelului si Egiptului, interesul fiind in crestere de cand invazia Rusiei in Ucraina a lovit livrarilecatre Europa. “Va trebui sa decidem in curand despre cum isi exporta Israelul gazele si aceleasi decizii…

- Liderii Israelului, Greciei si Ciprului s-au angajat luni sa extinda cooperarea in domeniul energetic si sa caute metode de a aduce gazele din estul Mediteranei in Europa, precum si sa conecteze retelele lor de electricitate, transmite Reuters, potrivit Agerpres.In estul Mediteranei s-au descoperit…

- Liderii Israelului, Greciei si Ciprului s-au angajat luni sa extinda cooperarea in domeniul energetic si sa exploreze modalitati de a aduce in Europa gazele din estul Mediteranei, precum si sa conecteze retelele lor de electricitate, transmit Reuters și Agerpres.

- Grecia se confrunta cu incendii masive de vegetatie pentru a cincea zi consecutiv, fumul intunecat provenit de la acestea acoperind numeroase parti ale tarii, informeaza DPA.Fronturile active din nord-est s-au extins si mai mult in cursul noptii; in apropiere de Atena, pompierii si voluntarii, alaturi…