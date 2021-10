Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, cere demisia sefului Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, motivand ca liberalul este cercetat de DNA intr-un nou dosar de coruptie si nu mai poate administra bugetul judetului fara sa existe suspiciuni de frauda. "Iasiul este din nou in centrul…

- Consilierul local Iulian Husanu a transmis ca demisioneaza din functia de consilier local. Aceasta decizie este luata dupa ce s-a scris in presa locala ca ar fi avut o serie de afaceri cu institutii ale statului. „Avand in vedere ca in prezent, unii colegi din USR-PLUS considera ca realizarea unui PUZ…

- Ministrul demisionar al Transporturilor Catalin Drula a afirmat ca TAROM a mers bine in acest an si a reusit sa isi maximizeze veniturile, precizand ca lasa aceasta companie intr-un loc mult mai bun decat era atunci cand a preluat-o, potrivit news.ro. Catalin Drula a afirmat, marti, intr-o…

- Mai multi șoferi au protestat, duminica, pe DJ 244D, care face legatura cu judetul Iasi, din cauza starii proaste in care se afla drumul pe teritoriul judetului Vaslui. Protestatarii reclama faptul ca bucata din DJ 244D care se afla pe raza judetului Iasi arata foarte bine, in timp ce partea aferenta…

- Tarom ar putea primi un nou ajutor de stat de aproape 8 milioane de euro, conform unui Memorandum intocmit de ministrul Transporturior, Catalin Drula, care a primit deja aviz favorabil din partea Guvernului.

- Numarul elevilor in clasele a V-a se reduce la maximum 29 de copii. Secretar de stat: „Lasam la latitudinea școlilor formarea efectivelor” Numarul elevilor in clasele a V-a se reduce la maximum 29 de copii. Secretar de stat: „Lasam la latitudinea școlilor formarea efectivelor” Sorin Ion, secretarul…

- Reformarea Educatiei prin proiectul Romania Educata este, de fapt, o operatiune de imagine strict publicitara, considera gazetarul Ion Cristoiu. Termenele lungi fixate de Guvern dupa ceremonia de miercuri de la Palatul Victoria, in care presedintele Iohannis a predat Executivului proiectul Romania…

- Iulie și august, luni de vacanța indelung așteptate, mai ales dupa un an plin de restricții, nu trebuie sa devina motiv de stres, nici de culpa fața de parinții in varsta, care raman singuri, nesupravegheați. Concediul nostru poate deveni o ocazie pentru a le oferi și lor o vacanța cu dublu rol:…