Orice copil din România poate face o mică avere până la 18 ani Fiecare copil (cetațean roman care nu a implinit varsta de 18 ani) poate beneficia de programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior Centenar”, care consta in inființarea unui cont special de economisire, sub forma de depozit, denumit cont individual de economii Junior Centenar, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza . Copilul va primi o prima de stat in valoare de 600 lei anual pana la implinirea varstei de 18 ani, cu condiția ca suma depusa in anul respectiv in cont sa fie de minimum 1.200 lei. Doar din aceste plața, fara dobanzi – care nu sunt deloc de neglijat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PNL a platit anul trecut aproape 40 de milioane de lei (8 milioane de euro) pentru promovarea in presa și propaganda. Cu 18 milioane de lei mai mult decat in 2021, potrivit Autoritații Electorale Permanente (AEP), instituția care controleaza finanțele partidelor.PNL se apropie de PSD in privința cheltuielilor…

- Ministerul finanțelor a demarat acum 5 ani Programul Junior Centenar. Este un cont de economii cu o dobanda și o prima anuala. Este o alternativa foarte rentabila de economisire oferita de stat, cu avantaje de care știu puțini parinți. Doar 2% dintre parinți au ales Programul Junior centenar Acest cont…

- Social Contul individual de economii “Junior Centenar” / Prima de stat de 600 lei anual. Titularii de cont care au implinit 18 ani, așteptați sa-și incaseze banii aprilie 11, 2023 09:24 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza persoanele fizice, ca au posibilitatea de a deschide…

- Banii, peste 2.000 de lei lunar de persoana cazata, au ajuns in buzunarele persoanelor fizice fara obligația de a fi declarați la ANAF și fara perceperea de taxe sau impozite, relateaza profit.ro care a centralizat din documente sumele cheltuite intr-un an de razboi de statul roman pentru gazduirea…

- Romania a importat, in ianuarie 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 44.300 tone echivalent petrol (tep), cu 85,2% (-254.500 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Productia interna de gaze…

- Principalele motoare ale cresterii economice din Romania in anul 2022 au fost Bucurestiul, Constanta si Brasovul. Cele doua judete si Bucurestiul fac, cumulat, o treime din PIB-ul Romaniei si au crescut cu 6-8%, arata datele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP).„Bucurestiul ar trebui sa…

- Pe vremea cand creditele se obtineau destul de usor, gandul la economisire si la alte planuri si strategii de "pastrare a banilor la saltea" erau doar o bataie de cap in plus si, oricum, nerelevanta. Viata trebuia traita. Acum, lucrurile nu mai stau chiar asa.Ziare.com iti explica in cadru…

- O femeie, de 43 de ani, din judetul Caras-Severin, a cheltuit aproape 20.000 de dolari, dupa ce a fost indusa in eroare de un barbat pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare. Acesta i-a spus ca este comandant de nava și i-a promis ca se va muta cu ea in Romania, a informat vineri Inspectoratul…