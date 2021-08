Clubul norvegian de prima liga Brann SK a anuntat vineri ca l-a dat afara pe unul dintre jucatorii sai si i-a avertizat pe alti zece in scris, dupa orgia sexula din interiorul stadionului din Bergen.

Un alt jucator a plecat in urma acestui eveniment care a avut loc pe 10 august si a provocat un scandal in Norvegia, pana la punctul in care echipa a fost huiduita de proprii suporteri, scrie news.ro.

Potrivit presei locale, doisprezece jucatori ai clubului au iesit la cina in acea zi, au mers la un club de noapte si apoi au ajuns la stadion in compania a sapte femei. Camerele de…