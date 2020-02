Organizatorii celor mai mari trei festivaluri de film organizate in Europa - Cannes, Berlin si Venetia - i-au adus joi un ultim omagiu actorului american Kirk Douglas, decedat miercuri la varsta de 103 ani, considerat "un artist memorabil" de organizatorii de pe Croazeta, unde starul hollywoodian a prezidat juriul competitiei oficiale in 1980, informeaza AFP.



"In 1980, Festivalul de la Cannes a avut imensa onoare de a il avea pe Kirk Douglas in fruntea juriului care a acordat trofeul Palme d'Or filmelor "All That Jazz", de Bob Fosse, si "Kagemusha", de Akira Kurosawa... Amintiri…