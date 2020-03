Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „There Is No Evil”, in regia iranianului Mohammad Rasoulof, despre limitele libertatii individuale sub un regim autoritar, a castigat sambata Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 70-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin.

- Ieșind ieri de la proiecția de presa cu Irradies, de Rithy Panh, ma trezesc intr-o scena suprarealista. Un barbat dezinfecteaza micile bazine cu apa de 10 centimetri de pe langa Berlinale Palast cu un aparat de curațat sub presiune. Polițistul aflat langa mine imi confirma ca da, se dezinfecteaza din…

- Editia de anul acesta a Festivalului Internațional de Film DaKino a fost anulata, din cauza „subfinantarii cronice”, au anuntat organizatorii intr-un mesaj publicat pe contul de Facebook al manifestarii bucurestene. „Așa au aratat salile la festivalul nostru in ultimii ani – public numeros…