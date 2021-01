Stiri pe aceeasi tema

- Premierul japonez Yoshihide Suga a reafirmat joi ca tara sa va gazdui Jocurile Olimpice in aceasta vara, intr-o forma "sigura si stabila", dupa ce a declarat o noua stare de urgenta sanitara in capitala Tokyo, ca urmare a unei cresteri record a infectarilor cu Covid-19, informeaza EFE. …

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, ca raspuns la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, informeaza Reuters, AFP si Xinhua potrivit Agerpres. Starea de urgenta se instituie…

- Tokyo a raportat joi alte 2.447 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cea mai mare cifra zilnica inregistrata pentru a doua zi consecutiv, conform media locale, relateaza DPA.Cifra anuntata joi depaseste cu mult recordul zilnic anterior, stabilit miercuri, de 1.591 de cazuri.Prim-ministrul Yoshihide…

- Japonia a depasit miercuri pentru prima data 5.000 de contagieri intr-o singura zi, majoritatea dintre ele la Tokyo, unde s-a inregistrat un nivel maxim de infectari, in conditiile in care guvernul se pregateste sa anunte o noua stare de urgenta sanitara, relateaza asia.nikkei.com . Numarul contagierilor…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus. Acesta a descris drept „foarte severa” situatia sanitara…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus, descriind drept "foarte

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a afirmat ca Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo, amanate de anul trecut, vor avea loc, in ciuda ingrijorarilor legate de cresterea numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, relateaza bbc.com. “Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice…

- Sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 vor fi supusi testelor la fiecare patru zile, pentru a se evita infectarea cu Covid-19, conform unui plan de masuri date publicitatii miercuri de autoritatile japoneze. In principiu, sportivii participanti la Jocurile Olimpice vor fi testati…