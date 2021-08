Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Galati, George Stanga a anuntat ca il sustine pe premierul Florin Citu in cursa pentru sefia PNL. El explica alegerea prin faptul ca „directia in care va merge PNL va influenta viitorul Romaniei”, iar formatiunea trebuie sa continue reformele si „sa mearga inainte”. Anterior, liderul PNL…

- La Congresul din 25 septembrie il voi susține pe Florin Citu, cel alaturi de care am facut echipa in Senatul Romaniei timp de 4 ani”, transmite liderul PNL Galați, George Stanga, dupa ce, in luna mai, el...

- George Stanga, președintele PNL Galați, anunța ca il susține pe premierul Florin Cițu pentru funcția de președinte al PNL, deși pana acum era unul dintre liderii apropiați de Ludovic Orban. Stanga a fost reconfirmat, cu majoritate de voturi, in funcția de presedinte al filialei PNL Galati la inceputul…

- Liderul PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a anunțat joi seara ca va candida pentru o funcție de prim-vicepreședinte in echipa lui Florin Cițu. „Am promis ca, dupa incheierea alegerilor in cele mai multe organizații județene ale PNL, voi decide care este opțiunea mea cu privire la viitoarea conducere…

- "O declar cu maxima deschidere: Ludovic Orban este cel pe care filiala Brasov - alaturi de mine si toti ceilalti colegi (din filiala - n.r.) - am decis sa-l sustinem pentru conducerea PNL. Este o persoana extrem de implicata, Brasovul a beneficiat de un sprijin substantial si a fost unul dintre colegii…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca este mulțumit de activitatea miniștrilor liberali și nu considera ca este necesara remanierea vreunul ministru al formațiunii. „Din punctul de vedere al PNL, eu, ca presedinte al PNL, sunt multumit de activitatea ministrilor PNL si consider ca nu este necesara remanierea…

- Politic Alegeri in tabara liberalilor din județ, in prezența președintelui PNL Ludovic Orban și a premierului Florin Cițu iulie 7, 2021 11:17 Liberalii din județ iși aleg, joi, la Sala Polivalenta din Alexandria, conducerea pentru urmatorii patru ani de zile, in cadrul Comitetului de Coordonare Județean…

- Raluca Turcan a reacționat dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca ea, Rares Bogdan si Robert Sighiartau l-au parasit la negocierile pentru formarea coalitiei. Turcan susține ca "adevarul este cunoscut în tot partidul" - Ludovic Orban a cedat trei ministere importante - Fonduri…