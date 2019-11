Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a confirmat miercuri retragerea Statelor Unite din cadrul Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, posibila la inceputul lunii noiembrie, ca urmare a deciziei anunțate inca din 2017, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Liderul de…

- ”Intervenția in Orientul Mijlociu a fost cea mai proasta decizie din istoria Statelor Unite”, a afirmat miercuri Donald Trump, la trei zile dupa ce a anunțat retragerea trupelor americane din sectoarele apropiate de granița turca, in nordul Siriei, scrie Hotnews. ”Razboaiele fara sfarșit s-au terminat…

- Premierul britanic Boris Johnson propune noi negocieri pe lânga Acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale dupa atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, venind în sprijinul solicitarilor SUA pentru o înțelegere mai dura cu Teheranul, potrivit Mediafax…

- 'Nu cred. Nu cred ca israelienii ne spioneaza. Mi-ar veni greu sa cred', a declarat presedintele Statelor Unite.'Totul este posibil, dar nu cred', a insistat liderul de la Casa Alba. Un articol aparut in Politico scrie despre faptul ca Israelul ar fi amplasat in 2017 dispozitive de supraveghere…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de intrevedere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii de la Casa…

- Casa Alba a publicat pe contul oficial de Twitter un clip cu cele mai importante imagini ale intalnirii dintre președintele Klaus Iohannis cu omologul sau american Donald Trump. Klaus Iohannis a fost primit, marți, la Washington, de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Pe contul de Twiter al Casei…

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, au adoptat, aseara, o declaratie comuna in care Statele Unite ale Americii isi reitereaza sprijinul pentru eforturile Romaniei de a deveni eligibila pentru intrarea in Programul Visa Waiver in conformitate cu cerintele legislatiei SUA,…