- Pentru prima data in ultimele 24 de ore, bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost mari ridicat in Brazilia decat in Statele Unite . Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la 620 de morti, potrivit Reuters. Brazilia este in prezent…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat testele cu hidroxiclorochina, medicament folosit pentru tratarea malariei, la pacientii bolnavi de COVID-19, decizia fiind luata ca urmare a unor preocupari privind eficacitatea acestui medicament in combaterea noului coronavirus, a declarat luni…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la cresterea numarului de noi cazuri de infectii cu coronavirus in tarile sarace, in contextul in care multe dintre tarile dezvoltate au trecut deja la masuri de relaxare, transmite Reuters. OMS a anuntat inregistrarea…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a opri temporar finantarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pe considerentul ca aceasta nu a gestionat in mod adecvat pandemia cu noul coronavirus, a starnit critici in randul unor responsabili politici, dar si al oamenilor de stiinta din SUA…

- Statele Unite au potențialul de a deveni noul epicentru al pandemiei cu coronavirus in urma "accelerarii foarte mari" a infecțiilor, conform purtatorului de cuvant al Organizației Mondiale a Sanatații.Organizatia Mondiala a Sanatatii precizeaza ca este o "foarte mare accelerare" a numarului de infectari…

- Directorul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat ca nu exista dovezi ca noul coronavirus iși va opri raspandirea odata cu incazirea vremii. „Nu exista nici o dovada ca virusul COVID-19 iși va opri raspandirea daca se va incalzi. Este o speranța falsa sa spui ca virusul va disparea…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca ‘amenintarea unei pandemii’ cu noul coronavirus, care a provocat peste 110.000 de imbolnaviri in intreaga lume, a devenit ‘foarte reala’, relateaza AFP, dpa si Reuters. ‘Acum ca virusul a ajuns in atat de multe tari, amenintarea…

- Un deputat al parlamentului ucrainean (Rada Suprema) a declarat vineri ca va ramane acasa pana saptamana viitoare, dupa ce a aflat ca un parlamentar francez cu care s-a intalnit la sfarsitul lunii februarie a fost spitalizat cu coronavirus, potrivit Reuters. 'Voi sta acasa. Nu am niciun fel de simptome.…