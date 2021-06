Neputand sa-l demita fara motiv, Dumitru Beianu, Președinte al Consiliului Județean Giurgiu, ii propune lui Catalin Lupu, Manager al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu, sa participe la un concurs masluit, in care sa preia postul de Director Adjunct. Ii propune un post inferior, pentru a-și putea aduce proprii oameni in posturile […] The post Organizația de partid a lui Beianu il vrea demis pe managerul Catalin Lupu de la Direcția de Asistența Sociala first appeared on Ziarul National .