Orezul a ajuns mai scump ca niciodată Preturile orezului au crescut la cel mai ridicat nivel din aproape 12 ani, dupa ce interzicerea exportului de orez din India si conditiile meteorologice nefavorabile au afectat productia si aprovizionarea cu alimentul de baza din Asia, potrivit agentiei pentru alimente a ONU, citata de CNBC. ”Preturile globale ale orezului sunt deosebit de ingrijoratoare. Ceea ce pare sa fie clar este ca volatilitatea preturilor alimentelor va continua in lunile urmatoare”, a declarat Qingfeng Zhang, director senior de la Banca Asiatica de Dezvoltare, pentru CNBC. ”In afara de India, inflatia alimentara a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

