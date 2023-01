Stiri pe aceeasi tema

- Achitat in prima instanța, luptatorul MMA acuzat ca l-a batut pe drogatul care ataca femei in toaleta unui mall a fost condamnat și, in plus, trebuie sa ii plateasca violatorului daune morale.

- CSP a respins candidatura lui Sergiu Rusu in funcția de șef interimar la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale. O decizie in acest sens a fost luata la ședința de astazi.

- Cercetarile efectuate de anchetatori in cazul accidentului de pe 3 ianuarie, de la Savinești ( amanunte aici ), soldat cu ranirea a doi polițiști aflați in misiune, au stabilit ca evenimentul a fost provocat de un tanar aflat sub influența unor substanțe halucinogene, care nu a oprit la semnalele oamenilor…

- Un tanar de 24 de ani, din Dolj, a fost prins in timp ce conducea fara permis si sub influenta drogurilor. „In noaptea de 26 spre 27 noiembrie, la ora 00.10, polițiști ai Secției nr.6 Poliție Rurala Giubega au oprit, pentru control, un autoturism ce circula pe DN 56, in comuna Perișor. La volanul autouturismului…

- Noi detalii au aparut in cazul lui Culița Sterp, care a produs un accident grav in Piața Avram Iancu saptamana trecuta. Pe langa ca a condus beat, manelistul se afla și sub influența drogurilor in momentul porducerii accidentului.

- Victoraș Micula, care era obișnuit sa dirijeze Poliția Romana dupa bunul plac, in condițiile in care polițiștii dansau dupa cum le canta el, este șocat de atitudinea magistraților, care nu percuteaza la comenzi.

- Dupa ce s-a zvonit ca ar fi ar fi condus masina cu permisul de conducere suspendat, George Simion scapa acum de dosarul penal. Liderul AUR a anunțat, in urma cu puțin timp, ca nu este prima oara, in ultimii doi ani, cand i se infaptuiește un dosar din partea autoritaților de la Brigada Rutiera.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmina Varciu a oferit mai multe detalii despre relația pe care o are cu iubitul ei. Fiica lui Liviu Varciu și-a gasit adevarata fericire in brațele partenerului ei. Cei doi se iubesc inca din copilarie.