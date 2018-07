Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Oreste Teodorescu a ajuns, luni, la sediul DIICOT Ploiesti, unde va fi audiat in dosarul drogurilor pentru vedete, in care doua persoane au fost arestate si una este in arest la domiciliu. Acesta nu a dorit sa faca declaratii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Au fost prieteni apropiați, dar au devenit dușmani de moarte. Au facut emisiuni impreuna vreme de 20 de ani, dar au ajuns sa se atace și sa-și arunce cuvinte grele. In ultimii ani, Mircea Badea și Oreste Teodorescu nu au ratat nicio ocazie de a se jigni, fie ca au facut-o pe posturile de televiziune…

- Este forfota mare in aceasta dimineata la DIICOT Ploiesti. Audierile in dosarul "Droguri pentru VIP-uri" continua. Dupa ce Razvan Ciobanu si Ramona Badulescu, dar si alte vedete au fost audiate in acest dosar, a venit si randul lui Elis Armeanca sa dea cu subsemnatul.

- Trei persoane au fost reținute in urma audierilor care au avut loc la DIICOT Ploiești și in care mai multe vedete, intre care Razvan Ciobanu și Raluca Badulescu, au fost citate de procurori. Cei trei reținuți nu sunt persoane publice, au declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, surse judiciare.Surse…

