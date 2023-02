Oreste și-a înșelat soția, dar și ea pe el: „Lili și-a găsit un amant…Eu, o doamnă bine”. Cum și-au salvat căsnicia Oreste recunoaște ca și-a inșelat soția la un moment, dar și ea pe el, insa nu au divorțat, ba dimpotriva. Aventurile i-au facut sa realizeze ca, de fapt, se iubesc și vor sa mearga inainte tot impreuna. Dupa ce a cunoscut succesul in televiziune, Oreste a inceput sa fie curtat de tot mai multe femei, așa ca nu mai credea in casnicia lui. S-au casatorit cand el avea 17 ani, iar Liliana 21, dar mariajul lor a fost pus la grea incercare, pentru ca la un moment dat a inceput sa dea semne de motonie. Oreste (47 de ani) și Liliana (51 de ani) au ajuns sa se inșele reciproc. „Lili și-a gasit un amant,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

