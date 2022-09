Desi regulile pandemice nu mai sunt obligatorii in scoli, prescolarii unei gradinite din Iasi vor invata tot in format hibrid in acest an scolar. Motivul: un proiect de reamenajare a gradinitei. Este vorba despre Gradinita cu Program Prelungit Nr. 13, din Tatarasi, care in urma aprobarii unui proiect realizat prin fonduri europene de reamenajare sunt nevoiti sa limiteze numarul de copii prezenti in banci. „Anul scolar a inceput la noi putin deosebit fata de anii anteriori. In urma discutiilor dintre conducerea gradinitei impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si cu Primaria, am decis…