- Ministerul Educatiei anunta ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta care prevede ca, la examenul de Bacalaureat, se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Proiectul de Ordonanta de Urgenta initiat de Ministerul Educatiei pentru instituirea unor…

- Termenul de depunere a declaratiei de beneficiar real va fi prelungit pana la 1 octombrie, iar documentul va putea fi depus sub forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica, sau poate fi transmis la Oficiul Registrului Comertului prin mijloace electronice, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Guvernul israelian este interesat sa colaboreze cu Guvernul roman in domeniul apararii, prin participarea la programe guvernamentale si prin parteneriate intre companiile din cele doua tari, a precizat Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, intr-o intalnire cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Deputații au aprobat proiectul de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar și Legii salarizarii. Acesta urmarește plafonarea salariilor in sectorul bugetar. Inițiativa legislativa aparține deputaților din Fracțiunea ACUM Platforma DA. Potrivit deputatului Vasile-Andrei…

- Un proiect de hotarare a Guvernului arata ca in acest an numarul mediu maxim de personal la companiile din industria naționala de aparare va fi de 1.420, ceea ce inseamna o reducere cu 587 posturi fața de 2020. Asta inseamna o economie de aproape 30 milioane de lei a bugetului cu salariile. ”Sumele…

- La propunerea presedintelui Consiliului Judetean Dambovita (CJD), Corneliu Stefan, 3 rute cultural-turistice dezvoltate pe plan national au fost recunoscute, urmare a analizei efectuate de specialistii Serviciului Relatii Internationale si Afaceri Europene in domeniul Turismului din cadrul Ministerului…

- In cursul zilei de marți, 2 Martie, s-a votat Legea bugetului de stat, cu 234 de voturi “pentru” si 170 de voturi ”impotriva”. Bugetul a fost aprobat in forma Guvernului, fara amendamente suplimentare. Cresterea economica este estimata la 4,31% pentru acest an. Mai mult cu 8,3 miliarde lei fața de execuția…

- Principiul „primul venit, primul servit” a fost eliminat din Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind masurile de sprijin pentru companiile din domeniul HoReCa, potrivit ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. Ordonanta de Urgenta a Guvernului 10/2021, privind unele…