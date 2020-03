Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitarilor, iar guvernul da posibilitatea celor care au credite sa iși plateasca restanțele inainte de a solicita amanarea ratelor. Ordonanța a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial pentru a fi modificata de guvern in ședința de…

- Ordonanța privind eșalonarea ratelor, retrasa de la publicare. Cițu susține ca va fi corectata, nu anulata! Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca Ordonanța care amana plata ratelor pana la 9 luni nu este retrasa, in ciuda unui document oficial care arata acest…

- Executivul a adoptat, joi, Ordonanța de urgența care privește suspendarea plații ratelor la banca pentru o perioada de pana la noua luni, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19. In cursul zilei de astazi au aparut informații in spațiul public, prin care se arata ca ordonanța a fost retrasa…

- Ordonanta de Urgenta care amana plata ratelor nu este retrasa de la publicare in Monitorul Oficial, ci urmeaza sa fie corectata in sedinta de Guvern de luni din cauza faptului ca au fost omise cateva observatii, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Ordonanta care amana…

- Finanțele lucreaza la o ordonanta de urgenta care va permite amânarea platii ratelor pe o perioada de noua luni, iar aceasta ar putea intra joi în ședința de Guvern, anunța Florin Cîțu, într-un clip pe Facebook."Pregatim aceasta ordonanța. Sper sa fie gata pentru ședința…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat la Digi24 ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci. „Este o decizie a…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca in sedinta de Guvern care va avea loc maine, 26 martie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit din cauza coronavirusului sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci.„Este o decizie…

- Gafa de proportii la Ministerul Educatiei: au publicat in Monitorul Oficial o ordonanta gresita! Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca ordonanța privind decontarea transportului elevilor publicata marți in Monitorul Oficial nu este cea aprobata de Guvern in ședința din 4 februarie 2020,…