- Ministrul Finantelor: “Amanarea ratelor se va putea face pe o perioada mai lunga decat ține starea de urgenta. Este o pasuire, nu o ștergere a datoriei catre banci” Amanarea ratelor se va face pe o perioada mai mare decat starea de urgenta, mai aproape de sase luni, iar toti clientii care…

