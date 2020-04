Ministrul Marcel Vela a anunțat ca noua ordonanța militara emisa sambata, ordonanța nr. 7, prevede ca pentru toate țarile care se afla in zona roșie sa se suspende zborurile pentru 14 zile, incepand cu 5 aprilie, ora 23:00. Este vorba despre 9 țari – S.U.A., Elveția, Austria, Belgia, Regatul Unit, Irlanda, Olanda, Turcia și Iran. The post Ordonanța militara nr. 7. Zboruri suspendate dinspre și catre SUA, Elveția și Austria și alte 6 țari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .