- Guvernul Orban se intrunește, miercuri, in prima ședința oficiala, potrivit unui anunț al PNL. Executivul ar putea adopta OUG pentru reducerea numarului de ministere de la 26 la 16 și o ordonanța de urgența pentru asigurarea veniturilor pentru mineri, dupa inchiderea minelor, anunța MEDIAFAX.Ședința…

- Guvernul Orban se reuneste in prima sedinta miercuri la ora 12:00, pe ordinea zi aflandu-se in pimrul rand OUG privind organizarea Guvernului si ministerelor, necesara ca urmare a reducerii numarului de ministere la 16 potrivit news.roInformatii initiale indicau ca aceasta sedinta era arogramata…

- Peste 70 de mineri ai Salinei Ocna Dej sunt blocați in subteran. Președintele Consiliului de Administrație a Salrom așteapta intervenția noului ministru al Economiei pentru rezolvarea voucherelor de vacanța, potrivit Mediafax.Angajații Salinei Ocna Dej din schimbul trei, care au intrat la…

- FOTO – Arhiva Aproximativ 70-80 de angajați ai Salinei Ocna Dej din toate cele trei schimburi s-au blocat ieri in subteran și sunt deciși sa ramana acolo pana cand revendicarile le vor fi rezolvate. Minerii de la Salina Ocna Dej sunt nemulțumiți pentru ca ar fi trebuit sa primeasca in luna august vouchere…

- La ședința informala de luni a participat și președintele Klaus Iohannis, care a vorbit 2 minute, dupa care a condus ședința proaspatul prim ministru Ludovic orban. El a anunțat deja ca Guvernul sau va da o prima Ordonanța de Urgența: ”Vrem sa vedem foarte clar actele normative care trebuie…

- Zeci de mineri de la Salina Ocna Dej s-au blocat in subteran, suparați ca dupa o saptamana de proteste nu au primit vouchere de vacanța, scrie Mediafax.Un angajat al Salinei Ocna Dej a declarat, luni, ca sunt in jur de 30 de mineri din primul schimb care s-au blocat in subteran, in semn de…

- Viorica Dancila a spus ca banii au fost alocați, dar „in Consiliul de Administratie se pare ca au decis ca acestea sa nu se mai acorde". „Am discutat cu minerii despre voucherele de vacanța. Exista o nemulțumire justificata, pentru ca noi am prevazut in bugetul pe anul acesta voucherele de vacanța…

- Premierul demis Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidentiale, a discutat, marti, cu reprezentantii minerilor din Salina Ocna Dej, care protesteaza pentru ca nu si-au primit voucherele de vacanta. „Am discutat cu minerii legat de voucherele de vacanta, exista o nemultumire justificata, pentru…