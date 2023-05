Stiri pe aceeasi tema

- „Acum avem oficial confirmarea ca guvernarea socialista de stanga a esuat. In acest moment, nu mai exista nici un dubiu, daca am ajuns la o Ordonanta a austeritatii. Acum este clar pentru toata lumea, daca comparam de exemplu guvernarea de dreapta, atunci cand am plecat, am lasat Romaniei un PNRR cu…

- Ministerul Finanțelor a publicat, luni seara, proiectul de ordonanța de urgența care detaliaza masurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare.Documentul prevede unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.„Ordonanța austeritații”…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, la Iasi, ca in cadrul coalitiei de guvernare s a discutat si despre o propunere referitoare la impozitarea acelor salarii care sunt mai mari ca ale presedintelui tarii, insa nu s a luat nicio decizie in acest sens si se asteapta o analiza a Ministerului de…

- A fost elaborat proiectul de ordonanta de urgenta care ar trebui sa mai reduca din cheltuieli. Salariile vor fi inghețate, iar angajarile blocate in sistemul bugetar.Proiectul de ordonanta de urgenta elaborat de Ministerul Finantelor prevede interdictia de a achizitiona masini, dar si mobila. De altfel,…