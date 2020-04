Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat luni prevederile unei noi ordonanțe militare, a zecea, care stabilește extinderea perioadei in care persoanele cu varsta peste 65 de ani pot ieși din casa. Pentru cumparaturi sau alte motive justificate, cum ar fi asistența altor persoane varstnice, ingrijirea unui bolnav, etc, persoanele cu varsta peste 65 de ani pot ieși in intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00. In restul timpului, este permisa circulația aceleiași categorii de persoane doar pentru urmatoarele motive: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie…