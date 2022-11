Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Brasov a suspendat a suspendat aplicarea Ordinului Ministrului Apelor, Padurilor si Mediului nr.2482/2022 privind aprobarea cotelor de recolta pentru specia cocos de munte, decizia pronuntata intr-un proces intentat de un ONG din Brasov fiind executorie. Ordinul semnat de ministrul Mediului…

- Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, iar pe alocuri sub 50 de metri, pe soselele din judetele Alba, Arad, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Suceava, Timis si Vaslui, a anuntat, vineri, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, informeaza Agerpres.…

- Primul traseu de lunga distanța din Romania, Via Transilvanica, un proiect inițiat de Asociația Tasuleasa Social, condusa de Alin Useriu, a fost finalizat pe intreaga lungime de 1.400 kilometri si a fost lansat oficial sambata seara, la Alba Iulia. Traseul incepe din Bucovina, de la Putna, se incheie…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuni, valabile in mai multe localitati din judete situate in Transilvania si Muntenia, in ora urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, duminica, mai multe atentionari Cod galben de inundatii pentru raurile mici din judetele Gorj, Dolj, Sibiu, Valcea, Arges, Constanta, Caras-Severin, Mehedinti, Harghita, Mures, Bistrita - Nasaud si Alba, valabile in orele urmatoare,…