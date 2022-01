Ordinul de onoare al Moldovei pentru ambasadoarea Germaniei

Ambasadoarea Germaniei in Republica Moldova, Angela Ganninger, a fost decorata, pe final de mandat, cu Ordinul de Onoare al Moldovei, pentru contribuția adusa la consolidarea relațiilor moldo-germane, in plan politic, cultural, social și economic, dar și pentru ajutorul dat statului moldovean de autoritațile germane in pandemie. Decorația i-a fost inmanata de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, intr-o intrevedere amicala, organizata cu prilejul incheierii mandatului ambasadoarei. Ordinul de onoare este inmanat acelor personalitați care se implica și au o contribuție in viața din toate…