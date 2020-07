Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a intocmit criteriile de identificare a pacientilor COVID-19 si de externare a acestora, criterii cuprinse intr-un ordin de ministru. Documentul a fost publicat joi in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.

- Criteriile de identificare a pacientilor COVID-19, dar si cele de externare in cazul acestora au fost stabilite de Ministerul Sanatatii printr-un ordin publicat joi in Monitorul Oficial.Aceste criterii sunt prevazute in planul privind modalitatea de aplicare de catre unitatile sanitare a masurilor…

- Aceste criterii sunt prevazute in planul privind modalitatea de aplicare de catre unitatile sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2. *** Identificarea pacientilor COVID-19 La nivelul unitatilor sanitare…

- Protocolul oficial de tratament anti-Covid-19, aprobat de Ministerul Sanatatii, a ramas neschimbat, astfel ca nu toti bolnavii au acces la Remdesivir, deși un studiu recent arata ca acest antiviral reduce in procent mare riscul de mortalitate in cazul pacientilor infectati.Tratamentul ideal…

- Judecatorii Curtii Constitutionale au redactat motivarea deciziei potrivit careia internarea si carantinarea pacientilor COVID-19 sunt obligatorii prin ordin de ministru sunt neconstitutionale, a transmis Mediafax. In document, acestia spun ca ministrul Sanatatii a complet conditiile pentru internare,…

- Pacienții infectați cu noul coronavirus nu vor mai fi tratați la Spitalul Județean de Urgența Deva. Modificarea a fost publicata in Monitorul Oficial. Hunedorenii infectați cu COVID-19 vor fi tratați la spitalul municipal din Hunedoara, dar și la spitalele suport COVID din Lupeni, Vulcan, Hațeg și…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat un ordin prin care au fost modificate condițiile de internare și externare in spital a pacienților confirmați pozitiv cu COVID-19. Pacienții asimptomatici cu factori de risc, precum și pacienții simptomatici care au forme ușoare vor fi internați in spitale…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a emis ordinul cu prevederile referitoare la reluarea activitatii spitalelor, documentul fiind publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial. Se pot relua internarile si interventiile chirurgicale programate, dar si activitatea in ambulatorii. De asemenea, Ministerul…