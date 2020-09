Ordin de sus: Întâlnirile cu demnitarii, interzise în școli CHIȘINAU, 18 sept – Sputnik. Accesul persoanelor straine in instituțiile de invațamant este interzis pentru o perioada nedefinita. Conducatorii gradinițelor, școlilor, universitaților vor permite intrarea in incinta instituțiilor doar a elevilor și studenților inscriși aici și a personalului angajat. Un ordin in acest sens a fost semnat de ministrul educației Igor Șarov. © Sputnik / Mihai Caraus. Vacanța de toamna a elevilor se prelungește cu o zi Masura are drept scop protejarea sanatații studenților, elevilor (copiilor) și angajaților instituțiilor de invațamant in contextul existenței… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

