Ordin de Protercție provizoriu emis de polițiștii din Groși Polițiștii din Groși au fost sesizați de catre o femeie de 36 de ani din Sacalașeni, prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca, in timp ce se afla la domiciliu, concubinul sau a provocat scandal și a distrus bunuri din locuința. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe concubinul acesteia de 41 de ani. In urma verificarilor, s-a stabilit faptul ca barbatul ar fi amenințat-o pe femeie cu acte de violența și ar fi distrus mai multe bunuri din locuința. In cauza, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele barbatului, prin care s-a dispus evacuarea barbatului din locuința… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

