Orchestra simfonică a Filarmonicii George Enescu susține un concert extraordinar de Crăciun la Ateneul Român Orchestra simfonica a Filarmonicii “George Enescu”, condusa de dirijorul Nicolae Moldoveanu, va sustine miercuri si joi doua concerte cu public, de la ora 19,00, in Sala mare a Ateneului Roman. Programul va cuprinde Concert de Craciun de Arcangelo Corelli si Oratoriul de Craciun, partile I si VI, de Johann Sebastian Bach. Concerto grosso in sol minor, op. 6, nr. 8 de Arcangelo Corelli, mai cunoscut sub numele de Concertul de Craciun, a fost comandat de cardinalul Pietro Ottoboni si publicat postum in 1714. Concertul, scris pentru doua viori si violoncel, poarta mottoul Fatto per la note de Natale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

