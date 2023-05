Orbi născuți și orbi făcuți ·Duminica a 6-a dupa Pasti (Vindecarea orbului din nastere) Ioan 9, 1-38In vremea aceea, trecand Iisus, a vazut pe un om orb din nastere. Si ucenicii Lui L-au intrebat, zicand: Invatatorule, cine a pacatuit, acesta sau parintii lui, de s-a nascut orb? Iisus a raspuns: Nici acesta n-a ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica a 4-a dupa Paști (Vindecarea slabanogului de la Vitezda) Ioan 5, 1-15In vremea aceea era o sarbatoare a iudeilor și Iisus S-a suit la Ierusalim. Iar in Ierusalim, langa Poarta Oilor era o scaldatoare, care se numea pe evreiește Vitezda, avand cinci pridvoare. In acestea zacea mulțime de ...

- Șapte nașteri au fost inregistrate in primele doua zile de Paști, la Maternitatea Buzau. Potrivit Biroului de Presa al Spitalului Județean Buzau, in ziua de duminica au venit pe lume o fetița și un baiețel. ,,In ziua de Paște s-au inregistrat doua nașteri spontane. Este vorba despre o fetița, cu greutatea…

- In cea de a doua zi de Paste se respecta alte traditii si obiceiuri pastrate din timpuri stravechi, conform EuropaFm.roIn aceasta zi se obisnuieste ca finii sa se duca in vizita la nasi, cu colaci, pasca si oua rosii, iar copiii merg la parinti.Potrivit traditiei, in cea de a doua zi de Paste, ouale…

- De Paște, pe langa mersul la biserica și prepararea produselor din carne de miel sau coacerea cozonacului, printre tradițiile de baza se afla și ciocnitul oualor. Oul este asociat in general creației, iar oul de Paști il simbolieaza pe Iisus in mormant.

- Azi e zi grea pentru creștinii ortodocși. E Vinerea Mare. E o sarbatoare creștina, integrata intr-un ciclu amplu, care culmineaza cu Duminica Invierii. Vinerea Mare abunda in credințe cu caracter mai mult mai puțin apocrif și in practici magice indispensabile lecturii ”in cheie populara” a momentului…

- Mamele care urmeaza sa nasca in aceasta luna se intreaba cu siguranța cum sunt copiii nascuți in luna aprilie. Ai și tu un copil nascut in aprilie? Atunci acest articol este și pentru tine.Iata cum sunt copiii nascuți in luna aprilie.Sunt in zodia Berbec sau TaurIn funcție de data nașterii, copiii care…

- O femela din rasa Dog German a devenit o supermama, dupa ce a nascut 21 de pui in decurs de 27 de ore.Namine, de 2 ani, și-a inceput „calatoria“ de a deveni mama, miercurea trecuta, potrivit CNN . Cainele ii aparține Taniei Dubbs din Pocahontas, Virginia. Femelei i-au trebuit un total de 27 de ore pentru…