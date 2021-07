Stiri pe aceeasi tema

- „Fiecare dintre dumneavoastra aveti in maini soarta partidului. Sigur ca unii au o strategie prin care aduc presedinti de filiale in sustinerea candidaturii lor. Strategia mea este cu totul si cu totul diferita. Eu stiu ca fiecare membru al PNL are discernamant, are o responsabilitate pentru viitorul…

- Președintele PNL Ludovic Orban, candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, a venit, luni, la Conferința de alegeri a PNL Constanța, cu un nou mesaj pentru Florin Cițu și susținatorii sai, lideri de filiale. „Pana la Congres mai sunt 2 luni. Avem timp sa ne gandim, avem timp sa cantarim. Sigur…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o sustine pe Violeta Alexandru pentru sefia filialei Bucuresti a partidului si a mentionat ca sunt liberali care au fost dati afara din functii publice pentru faptul ca sunt de partea lui. "Sunt mandru ca sunt membru al PNL si sunt…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca nu numara filialele care il sustin in cursa pentru un nou mandat la sefia partidului, precizand ca a luat decizia de a vorbi cu fiecare delegat la Congres. El a afirmat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Botosani, ca un candidat…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca il va vota la congres pe Ludovic Orban pentru functia de lider al partidului, ea adaugand ca, "dincolo de wow", conteaza seriozitatea si liberalismul "practicat, nu declarat". "Eu nu mi-as face un proiect politic cu oameni care,…

- Ludovic Orban și Florin Cițu au intrat in competiție directa pentru șefia PNL, dupa ce actualul președinte al partidului a anunțat, luni dimineața, in ședința Biroului executiv al partidului, ca liberalii trebuie sa vina la București pentru Congres cu prezența fizica in luna septembrie, și dupa ce,…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca nu au existat puncte divergente in cadrul coalitiei de guvernare despre Legea 5G si, daca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, avea de exprimat un punct de vedere pe aceasta tema, ar fi trebuit sa il exprime in cadrul…