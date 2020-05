Orban, victimă sau impostor? Scandalul fotografiei cu Ludovic Orban este arhicunoscut. Premierul este inconjurat de cațiva oameni din Guvern, sunt la un chef, au țigarile aprinse, maștile de protecție sunt pe mese sau puse neglijent. Scena este surprinsa in biroul premierului, in sediul din Piața Victoriei. Revolta pe rețelele de socializare a fost pe masura. Romanii i-au luat la […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza scandalul provocat de fotografia in care premierul si cativa ministri sunt fara masca, beau si fumeaza in biroul lui Ludovic Orban de la Guvern si explica de ce USR, singurul partid a carui interventie publica ar fi rascolit Romania in acest caz, nu a facut-o.

