- Noul coronavirus și-a pus amprenta și pe sistemul educațional! Elevii stau acasa de mai bine de o saptamana și vor continua in acest mod pana dupa Paște. Cu toate acestea, au aparut mai multe zvonuri despre inghețarea anului școlar. Ce a transmis Ministrul Educației in acest caz?

- Un tanar de 17 ani este cercetat pentru distrugere dupa ce a fost surprins de politisti in timp ce lovea cu pumnul oglinda laterala a unei masini parcate pe strada General Iacob Lahovary, din Galati.

- Te pregatești pentru o intalnire importanta, un interviu, o zi de munca stresanta și presiunea e continua. Daca inca nu ai plecat de acasa și te simți deja copleșit, cum vei face fața presiunii? Vei reusi? Sau te vei scufunda? In opinia hipnoterapeutului Eugen Popa, președintele Asociației Romane de…

- Premierul Ludovic Orban cere celor care comunica pe tema epidemiei de coronavirus, sa nu genereze panica si sa transmita informatii corecte ale autoritatilor. "M-aș bucura foarte mult ca toți cei care comunica pe tema asta sa furnizeze informații corecte, care sa nu genereze panica. (..) Stim foarte…

- Celebrul scriitor american Stephen King a decis sa iși ștearga contul de pe platforma de socializare online Facebook, dupa ce și-a exprimat ingrijorarea privind propagarea informațiilor false și incapacitatea companiei de a proteja datele personale, potrivit cnn.com, scrie Mediafax."Parasesc…

- Informațiile publicate de Libertatea, despre ministrul Sanatații, au starnit un adevarat cutremur in randul publicului, al lumii medicale, dar și in politica.Libertatea a publicat azi doua ordine de ministru in care demnitarul guvernului PNL a intrat personal și le-a modificat. E vorba de Axele prioritare…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, in contextul vizitei efectuate la Bruxelles, ca deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene creeaza consecinte, iar Romania trebuie sa devina mai influenta, mai implicata in luarea deciziilor. "Ce se intampla la Bruxelles are consecinte…

