Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovc Orban - care participa, miercuri, la alegerile din cadrul filialei PNL Sector 3 - l-a atacat din nou pe Florin Citu, referindu-se la declaratiile acestuia potrivit carora este cel mai mare adversar al PSD. „Eu nu proclam acest lucru, dar am participat la toate bataliile cu hydra…

- Premierul Florin Citu, candidat la functia de presedinte al PNL, le-a transmis marti colegilor sai ca, daca sunt amenintati, sa declare public acest lucru, deoarece aceasta practica nu face cinste liberalilor, anunța Agerpres. Citu a participat marti seara la Conferinta de alegeri interne…

- „Sunt presedintele PNL de patru ani. In aceasta perioada am avut un parteneriat cu presedintele Romaniei care a functionat aproape fara cusur. Toata lumea stie acest lucru. Impreuna, in acest parteneriat, am facut lucruri extrem de importante pentru Romania, atat pe plan intern, cat si pe plan european”,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic in ultimii ani de zile, informeaza News.ro . Florin Cițu a precizat ca cei de la Comisia Europeana sustin eliminarea MCV, cat mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca exista o așteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze pentru functia de presedinte al Partidului National Liberal. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca domnul Citu sa isi depuna candidatura la functia de presedinte al PNL.…

- Premierul Florin Cițu a facut precizari, luni, despre vaccinul anti-COVID in Romania, dupa ce președintele PNL Ludovic Orban a a anunțat ca romanii ar putea plati pentru a fi vaccinați. Șeful Guvernului a declarat ca vaccinul anti-COVID in Romania este și ramane gratuit și ca nu este nicio discuție…

- Florin Citu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, daca este surprins de decizia ministrului Economiei, Claudiu Nasui, de a cere amanarea legii 5G si daca aceasta i-a oferit explicatii in acest sens. “Am vazut ca a si comunicat. Lucrurile sunt clare, ramane asa cum a stabilit Guvernul.…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, luni seara, la Digi 24, despre colaborarea cu președintele PNL, Ludovic Orban, și despre o eventuala candidatura "Nu vor crește cheltuielile bugetare. Vom reorganiza ministerele, toți au spus ca susțin reforma. Nu avem un congres in PNL. Este axat pe…