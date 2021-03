PNL va sustine la dezbaterile din plenul Parlamentului bugetul in forma adoptata de Guvern si comisiile de specialitate, a declarat, luni, presedintele partidului, Ludovic Orban, care s-a aratat convins ca proiectul va fi adoptat in termenul propus.



"Am stabilit strategia pentru buget. (...) Noi vom sustine si in dezbaterea plenului reunit proiectul de lege a bugetului de stat si proiectul de lege a asigurarilor sociale de stat in forma care a fost adoptata de Guvern si in forma care a iesit din dezbaterea comisiilor de specialitate, in conformitate cu raportul intocmit de Comisiile…