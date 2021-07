Orban sau Cîțu, același drac Superficiali. Aroganți. Lozincari. Saraci in idei. Dornici de inavuțire politica. Cinici. Cu un trecut nereprezentativ sau aproape necunoscut. Profitori ai unor conjuncturi care i-au propulsat. Infumurați. Lingușitori cu experiența sau in devenire. Dependenți ideologic de o construcție falsa, Uniunea Europeana, al carei eșafod se prabușește puțin cate puțin in fiecare zi. Executanți perfecți ai ordinelor […] The post Orban sau Cițu, același drac first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

