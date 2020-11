Orban, replică pentru Tătaru: Întotdeauna există responsabili, există vinovaţi individuali „Intr-un moment dificil, a facut o declaratie (n.r. – ministrul Sanatatii). Intotdeauna exista responsabili, exista vinovati individuali pentru fiecare nerealizare. Din punctul meu de vedere acum, in schimb, treaba noastra este sa rezolvam toate problemele, sa asiguram reducerea numarului de infectari, prin respectarea normelor de protectie sanitara, sa asiguram tratarea pacientilor care se imbolnavesc si sa gasim solutii pentru orice situatie care apare, inclusiv solutia de a putea realiza rapid orice lucrare e necesara, de modernizare, de reparatii, pentru a putea conferi siguranta in sectiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a precizat luni ca "intotdeauna exista responsabili, exista vinovati individuali pentru fiecare nerealizare", referindu-se astfel la declaratia ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, care a vorbit despre o vinovatie colectiva in ceea ce priveste tragedia de la Spitalul din Piatra…

- Cel puțin 30 de spitale nu indeplineau condițiile de igiena și siguranța, la sfarșitul anului 2016, spune fostul ministru al Sanatații. Starea medicului erou Catalin Denciu, stabila. Specialiștii belgieni se tem de o infecție nosocomiala Voiculescu precizeaza ca, in mandatul sau, a stabilit mai…

- Premierul Ludovic Orban a precizat luni ca ‘intotdeauna exista responsabili, exista vinovati individuali pentru fiecare nerealizare’, referindu-se astfel la declaratia ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, care a vorbit despre o vinovatie colectiva in ceea ce priveste tragedia de la Spitalul din Piatra…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca starea de sanatate a medicului Catalin Denciu, care a incercat sa salveze pacienții din incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț și care acum este internat in Belgia, este stabila."A ajuns ieri in jurul orei 12:00. S-a efectuat o procedura de dializa, s-a…

- "Intotdeauna exista responsabili" Premierul Ludovic Orban a precizat luni la ministerul sanatatii ca "întotdeauna exista responsabili, exista vinovati individuali pentru fiecare nerealizare", referindu-se astfel la declaratia ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, care a vorbit…

- Ludovic Orban a facut declarații referitoare la transferul medicului Catalin Denciu, care se afla in stare grava dupa ce a incercat sa salveze pacienții internați la ATI in Spitalul Județean din Piatra Neamț, in timpul incendiului de sambata seara. Premierul a spus ca medicul este in tratament la Spitalul…

- Guvernul a trimis Direcțiile de Sanatate Publica și specialiștii IGSU in control la secțiile de terapie intensiva din spitalele din toata țara, pentru a verifica instalațiile și modul in care funcționeaza aparatura medicala.Decizia a fost luata in ședința de duminica de la Guvern, pe tema incediului…

- Ministrul Sanatați, Nelu Tataru, a declarat sambata seara la Spitalul mobil de la Lețcani din județul Iași ca pentru criza de la spitalul din Piatra Neamț exista o vina colectiva. El a explicat ca va face o reevaluare a intregului sistem medical, dupa incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra…