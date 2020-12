Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca intelegerea cu partenerii de negociere pentru formarea unui guvern de a nu comunica decat in comun nu a fost respectata si le-a solicitat acestora respect reciproc si sa evite "declansarea unui razboi mediatic prin

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru cei de la USR PLUS și UDMR, care le vor fi parteneri intr-o viitoare coaliție de guvernare. Propunerea 1 este ca Ludovic Orban sa fie premier,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, miercuri seara, dupa ședința BPN in care s-au stabilit variantele pentru funcția de premier, despre negocierile cu USR PLUS, care, prin liderii Dan Barna și Dacian Cioloș, au facut declarații mai mult prin intermediul mass-media decat in spatele ușilor inchise,…

- Ludovic Orban a avut o prima reacție dupa propunerea inedita a lui Dan Barna:„Am convenit in cursul primelor doua zile de negocieri pe care le-am avut cu liderii USR-PLUS și UDMR sa comunicam doar impreuna și doar acele lucruri asupra carora am ajuns la un acord.Avand in vedere faptul ca ințelegerea…

- Ludovic Orban, președintele PNL, critica anunțul lui Dan Barna referitor la retragerea din cursa pentru sefia Camerei Deputatilor si propunerea lui Catalin Drula pentru aceasta pozitie. Orban a transmis ca astfel de propuneri trebuie facute mai intai cu partenerii viitoarei coaliții.„Am convenit in…

- Ludovic Orban reactioneaza dur la anuntul lui Dan Barna referitor la retragerea din cursa pentru sefia Camerei Deputatilor si propunerea lui Catalin Drula pentru aceasta pozitie. Orban il "urecheaza" public pe Barna si afirma ca toti partenerii de negociei ar trebui sa ramana convecventi intelegerii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca președintele Klaus Iohannis va anunța propunerea de premier intr-un moment constituțional potrivit. Citește și: Razboi psihologic pe trei functii: Compromisul lui Orban, respins de Barna (surse) ”In ceea ce privește poziția președintelui sunt…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, miercuri, ca filialelor liberale le este interzis sa încheie aliante sau întelegeri cu PSD, recomandarea fiind ca acestea sa colaboreze cu PMP, USR PLUS si UDMR. „Am…