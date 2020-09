Orban, primul atac în coaliţie: "Îmi pare rău că unii dintre liderii USR-PLUS au tratat PNL ca pe un adversar" "Imi pare rau ca unii dintre liderii USR-PLUS, si inainte si in campania aceasta, au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD. Imi pare rau de lucrul acesta. Sper sa inteleaga ca pentru a pune bazele unei intelegeri este nevoie de dialog, de respect reciproc. Stiti cum e – increderea se castiga greu si se pierde usor", a declarat Orban, intrebat duminica seara la Digi 24 daca prin aceste victorii pe care cei de la USR-PLUS le-au avut prin tara la alegeri locale, ar putea rupe un anumit procent din electoratul… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

