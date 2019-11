Stiri pe aceeasi tema

- Doua instante au stabilit ca Primaria Timisoara a angajat ilegal un medic scolar. Dupa confirmarea ilegalitatilor, pe care o ancheta jurnalistica le-a devoalat cu mult inaintea deciziei judecatorilor, primarul Nicolae Robu a cerut concedierea medicului. Primaria s-a trezit in situatia de a nu-l putea…

- Premierul Ludovic Orban suspecteaza ca prefecții numiți de PSD și-au luat intenționat concediu medical, chiar inainte de alegeri, pentru a sabota procesul electoral. Pana in acest moment, doi prefecți și un subprefect au intrat subit in concediu medical, iar Guvernul cauta soluții pentru a-i suplini,…

- Intr-un judet oarecum atipic, in care mai mult de jumatate din populatie vietuieste in mediul rural, nu este de mirare ca situatia se regaseste si in ceea ce priveste unitatile de invatamant, vorbind despre scoli si gradinite. Din 503 unitati, numai 100 functioneaza in mediul urban, de unde si o serie…

- Dar nu imediat, ci incepand din 2021, odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, scrie dcbusiness.ro. Conform actului normativ, oricine are macar un stagiu de cotizare de 10 ani va putea sa faca un contract de asigurare sociala cu casa de pensii și sa-și…

- HOROSCOP BERBEC - o saptamana foarte buna, mai ales sub aspecte financiare, scrie antena3.ro. E cazul sa munceasca pe rupte. Sambata, aspecte mai tensionate, comunicarea trebuie sa fie cat mai clara, toata lumea are tendința sa distorsioneze mesajele. Altfel, o saptamana in care se mobilizeaza, trebuie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma, vineri, intr-o postare pe Facebook, ca „se fac in curand doi ani de cand presedintele tot ameninta ca nu vor fi platite salariile si pensiile”, ceea ce nu s-a intamplat niciodata. Budai sustine ca seful statului incearca astfel sa pregateasca populatia pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a catalogat, joi, drept ridicola afirmația premierului Viorica Dancila potrivit careia PSD nu este lasat sa guverneze, menționand ca social democrații au schimbat, in 2 ani și jumatate, nu mai puțin de 3 guverne și 80 de miniștri."Este pur și simplu ridicol sa acuzi…

- Klaus Iohannis a anunțat, joi, 5 septembrie, ca a decis sa-l decoreze post-mortem pe militarul roman ucis intr-un atentat cu Ordinul Național Steaua Romaniei. „L-am auzit pe președintele Klaus Iohannis. Prima parte a discursului este ceea ce trebuia sa fie: un act de recunoaștere din partea președintelui…