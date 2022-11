Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat, marti, in Prahova, ca povestea realizarii autostrazii Ploiesti-Brasov incepe sa devina film horror. „Din pacate, lucrurile se misca foarte incet, nu stiu ce se intampla, fie nu colaboreaza ministerul, fie firmele care au fost selectate nu realizeaza documentatiile in ritmul prevazut in grafic, dar lucrurile se misca mult mai incet. (…) Va dati seama, eu, ca brasovean, sufar profund. O sa fie gata intai aeroportul facut de Consiliul Judetean Brasov inainte de autostrada. Povestea autostrazii Ploiesti-Brasov e o poveste care deja incepe…