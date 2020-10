Organizarea alegerilor nu creste riscul de infectare, iar ziua scrutinului va fi organizata in asa fel incat toti cetatenii care se prezinta la vot sa fie in siguranta din punct de vedere sanitar, a declarat, vineri, la Suceava, premierul Ludovic Orban.



''Din punctul meu de vedere, si nu numai al meu, ci punctul de vedere al multor specialisti, organizarea de alegeri nu creste riscul de raspandire a virusului in conditiile in care sunt respectate regulile stabilite de autoritati. Sunt reguli simple care presupun limitarea evenimentelor electorale la 20 de persoane in spatiul…