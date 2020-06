Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa creasca pensiile "in mod realist, pe baza realitatilor economice", apreciind ca marirea acestora cu 40% ar reprezenta "o nuca fierbinte, care a fost pregatita din timp de PSD".



"Urmarim sa crestem pensiile. Obiectivul nostru este sa crestem pensiile cu cat putem, in mod real. Lucrul asta nu pot sa-l spun acum, cu cat putem in mod real. (...) O sa-l constatam dupa primele sase luni, in raportul semestrial pe care il facem privind starea economiei, tinand cont de prognoze. Si prognozele nu numai…