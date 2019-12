Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca, la ședința de saptamana viitoare a Guvernului, va fi suplimentat bugetul Ministerului Muncii din Fondul de rezerva al Executivului, pentru plata salariilor angajaților de la Inspecția Muncii. Premierul nu a exclus demiterea șefului ITM.

- Ludovic Orban a anunțat ca, la ședința de saptamana viitoare a Guvernului, va fi suplimentat bugetul Ministerului Muncii din Fondul de rezerva al Executivului, pentru plata salariilor angajaților de la Inspecția Muncii. Premierul nu a exclus demiterea șefului ITM.„Acolo erau prevazuți bani…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca banii necesari platii integrale a drepturilor salariale ale angajatilor din inspectoratele de munca pot fi alocati din Fondul de rezerva.Cu ce se lauda DIICOT dupa 15 ani de activitate: Cifrele spun totul despre prestația procurorilor "Trebuie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca banii necesari platii integrale a drepturilor salariale ale angajatilor din inspectoratele de munca pot fi alocati din Fondul de rezerva, informeaza Agerpres. „Trebuie sa faceti un calcul, care este necesarul pentru plata integrala a drepturilor salariale…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca banii necesari platii integrale a drepturilor salariale ale angajatilor din inspectoratele de munca pot fi alocati din Fondul de rezerva. "Trebuie sa faceti un calcul, care este necesarul pentru plata integrala a drepturilor salariale ale angajatilor din…

- "In cursul serii trecute, printr-o adresa a inspectorului sef de la Inspectia Muncii mi s-a adus la cunostinta ca nu mai sunt fonduri in bugetul Inspectiei Muncii, respectiv al inspectoratelor teritoriale de munca, pentru salariile aferente lunii noiembrie. La solicitarea mea de a-mi explica cum…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat, la inceputul sedintei de Guvern, ca Inspectia Muncii si inspectoratele teritoriale de munca nu mai au fonduri pentru plata salariilor aferente lunii noiembrie.

- Cadrele medicale vor primi la timp drepturile salariale aferente lunii decembrie, a dat asigurari marti ministrul Sanatatii, Victor Costache. ‘Am avut o prima intalnire cu ministrul Finantelor Publice, in prezenta premierului Ludovic Orban si a vicepremierului Raluca Turcan, in care am discutat despre…