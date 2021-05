Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „O zi libera pentru vaccinare” care a fost propus de deputatul clujean USR PLUS, Radu Molnar, nu este agreat de liberali. Ludovic Orban, președintele PNL a spus ca nu are nicio obligație de a susține un proiect de lege „care nici…

- Proiectul care prevede acordarea unei zile libere pentru vaccinare a fost adoptat miercuri in Comisia pentru Munca, Familie și Protecție Sociala. Proiectul „O zi libera pentru vaccinare”, care a fost inițiat de deputații Oana Țoiu și Radu Molnar, a fost votat adoptat in unanimitate in Comisia pentru…

