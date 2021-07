Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban are, la acest moment, un avantaj clar in fața contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, cu 13 filiale caștigate, plus un numar de delegați mai mare, chiar și in unele județe in care președintele filialei s-a declarat pro-Cițu. Sunt inca organizații care nu și-au exprimat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat pe premierul Florin Cițu ca trebuie sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor de putere guvernamentale pentru reprimarea unor liberali care ii sustin candidatura. Președintele PNL i-a asigurat pe cei care il susțin pe Cițu ca din partea lui, nu vor…

- Actualul președinte al PNL, Ludovic Orban și contracandidatul sau la șefia partidului, premierul Florin Cițu, s-au aflat, vineri dupa-amiaza, fața in fața la alegerile interne din județul Valcea, unde s-a nascut Cițu. In discursul sau, Orban a afirmat ca atunci cand urci muntele, iti trebuie suflu,…

- Klaus Iohannis i-a chemat, luni, la Cotroceni, pe Florin Cițu și pe Ludovc Orban, dar și pe ceilalți lideri ai coaliției de guvernare, pentru consultari cu privire la proiectul „Romania Educata”. Președintele va avea, in perioada 5-7 iulie 2021, o serie de consultari cu mediul politic și cu partenerii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, marți, ca parlamentarii care vor vota moțiunea de cenzura la adresa Guvernului vor fi excluși, conform prevederilor statutului partidului. “Nerespectarea hotararilor organismelor conducerii partidului e temei de excludere din partid”, a declarat Ludovic Orban.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, referitor la competiția interna cu Florin Cițu pentru președinția partidului ca “va fi o competitie de proiecte, in care fiecare isi va prezenta viziunea si pana la urma membrii PNL vor decide”. Orban a mai spus ca va face o campanie pozitiva, bazata…