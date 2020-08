Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban nu exclude sa atace la CCR legea de respingere a ordonanței de urgența care prevede creșterea etapizata a alocațiilor copiilor „Aștept sa vedem legea și in funcție de modul in care s-a derulat procedura de adoptare a legii, in funcție de elementele pe care le vom identifica,…

- Legea aflata in vigoare prevede ca pensiile sa fie majorate cu 40 la suta de la 1 septembrie, insa cei de la guvernare au stabilit ca acestea sa creasca doar cu 14 la suta. Cei din PSD nu sunt de acord cu aceasta masura, iar in Parlament se va modifica Ordonanta de Urgenta care vizeaza rectificarea…

- Premierul Ludovic Orban susține ca in decursul acestei saptamani va fi finalizata analiza privind punctul de pensie. Acesta a precizat ca intenția Guvernului este sa creasca pensiile, insa nu se poate pronunța in acest moment deoarece nu toate analizele financiare sunt finalizate finalizate https://www.facebook.com/watch/live/?v=287521415917458&ref=external…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea legii pensiilor prin care aproximativ 1.500 de pensionari care au lucrat in industria de aparare si indeplinesc conditiile pentru incadrarea in grupa I si II de munca vor beneficia de recalcularea pensiei. "In domeniul…

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis pensionarilor sa aiba incredere ca guvernul va crește pensiile, insa cuantumul va fi corelat cu ceea ce economia va permite in mod real. Citește ediția de iunie a revistei Unica. O gasești AICI . „Pensionarii sa aiba incredere ca vom creste pensiile, cu cat ne…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca nu va respecta legea pensiilor adoptata in administrația PSD, care prevede o creștere de 40%, de la 1 septembrie, a punctului de pensie. Pensiile vor crește, spune acesta, pe baza realitații economice. ”Degeaba marești pensiile, daca, dupa aia, nu…

- Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu este de parere ca toate partidele trebuie sa ajunga la o varianta comuna in ceea ce priveste impozitarea pensiilor speciale."A fost o propunere a domnului presedinte, Marcel Ciolacu, ca sa fie formata o comisie din toate partidele politice, din reprezentanti…

- Și PSD a reacționat fața de Legea pensiilor speciale propusa de PNL susșinând ca singura soluție viabila este impozitarea acestora. ”Știți foarte bine ca avem câteva decizii ale CCR prin care se stabilește foarte clar ca pensiile speciale nu pot fi eliminate. Singura soluție…