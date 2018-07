Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu a primit niciun raspuns de la ANAF in legatura cu rambursarea cheltuielor partidului in campania electorala din 2016, cu toate ca AEP a trimis institutiei documentatia la verificare inca din luna mai a anului trecut.

- Blaga și-a ascultat apropiații și a tras concluzia situației din PNL: ”Sunt multe lucruri de corectat! Nu-mi trebuie o functie ca sa am rolul pe care si-l doresc colegii!”, a spus fostul copreședinte al PNL, miercuri, la sediul central al partidului, unde a avut o discuție cu foștii democrat-liberali.…

- Ludovic Orban a rabufnit la ieșirea din sediul DIICOT, unde a fost audiat marți dimineața. Liderul PNL a afirmat ca nu poate da detalii, insa a precizat ca plangerea depusa de el impotriva premierului Dancila arata ca nu poate sta cu mainile in san cand un „clan toxic” iși bate joc de țara.Drumul…

- UDMR a decis sa nu stea in sala la votul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Astfel, parlamentarii Uniunii au decis, in urma unei ședințe a grupurilor reunite din Camera Deputaților și Senat, sa nu se poziționeze nici de partea Puterii și nici de partea Opoziției, in acest demers. Opoziția…

- Niciunul dintre cei doi candidati la functia de primar al Capitalei nu a raportat complet cheltuielile pentru organizarea evenimentelor in campania electorala pentru turul doi al alegerilor locale noi din Chisinau. Desi au fost organizate dezbateri ori alte evenimente mediatizate, cheltuielile pentru…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat atacuri extrem de dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce Ludovic Orban a depus o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PSD spune ca Ludovic Orban nu este altceva decat ”o unealta jalnica”, adevaratul creier al demersului fiind…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat proiectul PSD care modifica legea privind alegerea presedintelui, afirmand ca articolul care ar permite campania electorala in scoli este menit sa-i faca pe copii "sa stea in cap". Orban le recomanda social-democratilor "sa nu se atinga de copii", deoarece…

- ”Probabil incearca sa transforme copiii nostri, sa-i puna pe toti in cap in fata premierului. Pana una-alta, vad ca doamna Dancila sta in cap in fata lui Dragnea si le recomand sa nu se atinga de copiii nostri. In scoli se face educatie, in scoli se face transfer de informatii, in scoli se formeaza…