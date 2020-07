Stiri pe aceeasi tema

- Guvenul isi propune ca in termen de 30 de zile sa adopte actele normative necesare implementarii masurilor prevazute in Planul de investitii si relansare economica. "Ne propunem ca obiectiv ca in termen de 30 de zile sa adoptam toate actele normative necesare pentru implementarea masurilor din Planul…

- Anunț de ultima ora privind redresarea economica a Romaniei facut de premierul Ludovic Orban. Guvernul va aproba in urmatoarea luna actele normative necesare masurile din Planul de redresare, printre care schema de lucru cu program redus, Fondul de Investiții, banca de dezvoltare sau schema de ajutor…

- A fost atata zarva zilele astea cu maretul plan de relansare economica a Romaniei incat am crezut ca revenirea aia in V chiar poate sa devina o alternativa. In fapt, dupa ce am vazut marele plan, revenirea in V s-a transformat intr-o poveste de adormit... economia. Ceea ce am auzit la TV a…

- Documente atasate: Plan de relansare economica Evenimentul este programat de la ora 18:00, la Clubul Diplomatic. "Prezentarea programului economic va fi meircuri, alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat", a anuntat, luni, premierul Ludovic Orban. El a…

- Planul prezentat de Guvernul PNL prevede mai multe masuri de protectie sociala, printre care si ajutor social pentru copiii care vin din medii defavorizate. Citeste si: Planul de relansare economica. PNL promite 3 spitale noi pana in 2027 si o investitie de aproape 5 miliarde de euro in sanatate…

- Pana in 2027 ar urma sa fie construite trei spitale regionale și facute investiții in 25 de spitale județene și 110 orașenești, potrivit documentului. Citeste si: Planul de relansare economica al PNL. Se va mai construi un reactor pana in 2030 si 12 miliarde de euro vor fi investiti in energie…

- Evenimentul este programat de la ora 18:00, la Clubul Diplomatic. ”Prezentarea programului economic va fi meircuri, alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat”, a anuntat, luni, premierul Ludovic Orban. El a mai precizat ca, dupa prezentarea masurilor gandite, vor fi adoptate…

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv'' si de guvernul spaniol,…