Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…

- „Eu nu am tranșat congresul. Eu adun, eu comunic, eu construiesc”, este replica data de Ludovic Orban lui Florin Cițu, care, la moțiunea de cenzura, a spus ca a „tranșat alegerile din PNL”. „Eu nu...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nimeni din partid nu transeaza nici congresul de alegere a conducerii centrale, nici conferinta de alegeri. "Eu nu am transat congresul. Eu de regula nu transez. Eu adun, sustin, promovez, comunic, ajut, construiesc. Nimeni nu transeaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a criticat voalat pe premierul Florin Citu cu ocazia alegerilor pentru sefia PNL Sector 5, acolo unde-l sustine pe Dan Meran in competitia contra lui Cristian Bacanu.

- „Eu nu am tranșat congresul. Eu adun, eu comunic, eu construiesc”, este replica data de Ludovic Orban premierului Florin Cițu, care, marți, la moțiunea de cenzura, a spus ca a „tranșat alegerile din PNL”.

- Florin Cițu a reacționat la atacul lansat de președintele PNL, Ludovic Orban, care a spus ca nu poți vorbi de suflu nou cu o echipa in care sunt Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Emil Boc, Gheorghe Flutur și, in acest caz, ar trebui redefinit „suflul nou”. Dupa declarațiile lui Ludovic Orban privind suflul…

- Florin Cițu i-a raspuns lui Ludovic Orban printr-o fotografie, dupa ce președintele in funcție al PNL a spus ca nu se poate vorbi despre suflu nou in partid cat timp candidatul are in spate persoane precum Raluca Turcan, Emil Boc sau Alina Gorghiu.

- Violeta Alexandru, șefa PNL București, a comentat, sambata, dupa ora 01:00, situația de la Spitalul Foișor, unde 105 pacienți au fost evacuați pentru ca unitatea sa fi transformata in suport covid. Alexandru, fosta ministru al Muncii in echipa lui Ludovic Orban și nepastrata de Florin Cițu…